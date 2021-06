Genoa, niente accordo con la Juventus per Frabotta: blitz dell’Atalanta

Il Genoa non ha trovato ancora l’accordo per il trasferimento di Frabotta dalla Juventus. Intanto si è inserita l’Atalanta

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Frabotta dalla Juventus al Genoa, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito una fase di stallo.

Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, il Genoa non avrebbe ancora trovato l’accordo con il giocatore per il trasferimento dalla Juve. Inoltre sarebbe tornata alla carica anche l’Atalanta che vorrebbe provare a sfruttare l’impasse per inserirsi e superare i liguri.