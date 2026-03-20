Genoa, intrigo Norton-Cuffy: via in estate? Chi può arrivare al suo posto, spunta l’affare. Novità importanti per l’inglese

Genoa, Norton-Cuffy potrebbe partire in estate: ecco chi potrebbe arrivare al suo posto, tutti i dettagli sul possibile affare

La Juventus riaccende i motori e punta i fari verso la Liguria per puntellare le proprie corsie laterali. Secondo Tuttosport, il profilo tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri è quello di Brooke Norton-Cuffy. Dopo un intenso corteggiamento durante la passata finestra invernale, il laterale difensivo è nuovamente una priorità assoluta per le strategie della Continassa.

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I contatti con l’agenzia e la concorrenza estera

A spingere verso la chiusura dell’affare è la profonda stima nutrita dall’attuale dirigenza juventina, la stessa che con lungimiranza lo aveva portato in Italia strappandolo all’Arsenal per una cifra quasi irrisoria. L’operazione è già entrata nel vivo: i primi dialoghi esplorativi sono stati avviati con il Gruppo Roc Nation, la celebre agenzia che cura gli interessi del calciatore.

Sebbene il ragazzo vanti diverse e ricche richieste provenienti dalla Premier League, il solido rapporto di fiducia instaurato nel tempo con il management juventino potrebbe rivelarsi la carta vincente per sbaragliare l’agguerrita concorrenza d’oltremanica.

La valutazione del Genoa e la carta “Next Gen”

La valutazione del cartellino fissata dal Grifone oscilla attualmente tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus ha in mente una precisa strategia: abbassare sensibilmente la spesa economica inserendo nell’affare alcune contropartite tecniche di prospettiva provenienti dal serbatoio della Next Gen.

Il club ligure ha già ampiamente dimostrato in passato di gradire i talenti in uscita dal vivaio bianconero, come confermato dai precedenti e proficui affari legati a Radu Dragusin e Koni De Winter.

Per monitorare da vicino i progressi del laterale e sciogliere le ultime riserve, uno scout bianconero sarà presente questa sera sugli spalti dello stadio Marassi in occasione della delicata sfida tra Genoa e Udinese. L’obiettivo è chiaro: capire se il calciatore sia definitivamente pronto per il definitivo salto di qualità in una big.