Genoa Ottolini: «Gilardino rimane per altri due anni. Gudmundsson? Il mio telefono squilla sempre»

Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro la Roma

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della partita contro la Roma. Di seguito le sue parole.

«Siamo soddisfatti: siamo andati oltre alle nostre aspettative, anche se sapevamo che la squadra aveva dei valori, abbiamo fatto 102 punti in due anni e questo ci riempie di orgoglio. Gilardino? Oggi ha firmato il contratto e sarà il nostro tecnico per due anni. Questa cosa della firma ci abbiamo scherzato perchè volevamo firmare a Roma come l’altra volta. Gudmundsson? Il mio telefono per lavoro non smette mai di suonare, poi per Albert è chiaro che c’è un interesse particolare. Normale che sia così: parlano i numeri e la qualità del giocatore.»