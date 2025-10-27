Genoa, perdita da 33,3 milioni: l’assemblea revoca per giusta causa la nomina di Zangrillo. Il comunicato del club

Bilancio Genoa: -33,3 milioni e terremoto societario, Zangrillo fuori per giusta causa. Il comunicato del Grifone

L’assemblea degli azionisti del club rossoblù ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, che evidenzia una perdita di 33,3 milioni di euro. Contestualmente, è arrivata anche la decisione di interrompere il rapporto con l’ex presidente Alberto Zangrillo, segnando così la fine di un capitolo importante nella storia recente della società. La nota del club:

COMUNICATO – L’Assemblea ordinaria dei Soci Azionisti, riunita in prima convocazione nella sede della Società a Villa Lomellini Rostan, ha approvato il bilancio di esercizio, su base annuale, chiuso al 30 giugno u.s. con una perdita di 33,3 milioni di euro. Contestualmente è stato presentato anche il bilancio consolidato di gruppo con una perdita di 32,5 milioni di euro.

Il patrimonio del Genoa CFC, al netto delle perdite di esercizio, sale da circa 1 milione di euro al 30 giugno 2024 a quasi 18 milioni di euro al 30 giugno 2025. L’EBITDA si conferma positivo anche quest’anno per 27 milioni di euro a fronte di 30,7 milioni al 30 giugno 2024. Per il secondo anno consecutivo la società registra un importante ammontare di ammortamenti anche in seguito alla sospensione degli stessi nel periodo Covid pari a più di 50 milioni al 30 giugno 2025, invertendo così il segno del risultato di esercizio.

Nell’ambito dei lavori è stato inoltre ratificato l’ingresso nel Consiglio d’Amministrazione dei Consiglieri cooptati a dicembre 2024 ovvero Dan Sucu, Razvan Rat e Ovidiu Golea, mentre è stata revocata, per giusta causa, la nomina dell’ex Consigliere Alberto Zangrillo.

Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale: come Presidente è stato confermato Carlo Maria Bindella, mentre fanno il loro ingresso nel Collegio i Sindaci Luca Giacometti e Daniela Gallucci.

In merito all’opportunità di esperire un’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Consigliere Alberto Zangrillo, il Consiglio di Amministrazione del Genoa CFC si riserva di approfondire la questione e di proporla eventualmente all’attenzione di una successiva assemblea degli azionisti.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno