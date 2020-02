Genoa, Perin: «Lottiamo per la Serie A? Io leader? Non mi autoproclamo»

Il portiere del Genoa Perin ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù: «Mancava fiducia, ora dobbiamo lottare»

Mattia Perin ha parlato della lotta per salvezza in Serie A del Genoa: «Lavoriamo per migliorare i nostri punti deboli. Spesso rimaniamo anche dopo la fine dell’allenamento. Mancava un po’ di fiducia, ma adesso l’abbiamo trovata con i risultati ottenuti. Possiamo fare ancora meglio, il mister è molto meticoloso e ci dà molta energia. Vogliamo lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo”.

«I tifosi ci sostengono sempre, è stato bello tornare. Il mio ruolo nello spogliatoio? Un leader non si autoproclama. Voglio dare il 100% e aiutare i più giovani», ha conclsuo il portiere rossoblù ai microfoni di Sky Sport.