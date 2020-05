Genoa, Pinamonti: «Sogno la Nazionale e di affermarmi in una big»

Andrea Pinamonti scopre le carte: ecco le ambizioni del giovane attaccante del Genoa in prestito dall’Inter

Nel corso dell’intervista concessa a L’Adige, Andrea Pinamonti ha anche chiarito i suoi obiettivi per il futuro. Ecco le parole dell’attaccante in forza al Genoa.

«Quest’anno a Genova mi sono ambientato subito bene. Ho trovato un grande gruppo che mi ha accolto bene. Sogni? Ne ho tanti: il primo è affermarmi in una grande squadra; il secondo è vincere trofei importanti; per ultimo, ma non meno importante, arrivare in Nazionale».