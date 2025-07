Genoa, inizia oggi la nuova stagione intanto Vieira chiede un rinforzo in attacco: primo obiettivo Carboni

Genoa, al via il ritiro per la nuova stagione: intanto i rossoblù lavorano per rinforzare il mercato, con Carboni in cima alla lista dei desideri

È iniziata oggi la nuova stagione del Genoa, con il ritorno al lavoro a Pegli e una rosa già ben definita ma destinata ad ulteriori interventi. In attesa della chiusura dell’operazione con il Real Madrid per l’arrivo del terzino sinistro Obrador – atteso a Genova con la formula del trasferimento a titolo definitivo ma con diritto di recompra per i Blancos – la dirigenza rossoblù continua a lavorare su più fronti per offrire a Alberto Gilardino una squadra ancora più competitiva.

Tra le operazioni più calde secondo la Gazzetta dello Sport c’è quella che riguarda Valentín Carboni, rientrato all’Inter dopo il prestito all’Olympique Marsiglia, dove un grave infortunio al ginocchio ne aveva frenato l’ascesa. Il Genoa ha individuato in lui un profilo ideale da rilanciare, forte della propria tradizione recente nel valorizzare giovani in cerca di continuità. Carboni è molto apprezzato da Vieira, che nella sua prima annata in Liguria ha dimostrato di saper risvegliare il potenziale nascosto dei suoi giocatori. L’Inter, dal canto suo, tiene d’occhio da tempo Koni De Winter e potrebbe entrare in gioco uno scambio su cui i club stanno ragionando.

Capitolo rinnovi: la dirigenza ha già offerto a Mattia Bani il prolungamento fino al 2027, riconoscendone il ruolo chiave nella retroguardia. Si lavora anche per trattenere Junior Messias, nonostante i problemi fisici della scorsa stagione. Il brasiliano è in scadenza, ma ha dimostrato di poter incidere quando in forma. La proposta è per un contratto annuale, con cifre riviste al ribasso.

In attacco, con il recupero di Vitinha, la conferma di Ekuban e la crescita di Ekhator, il Genoa punta ora su Casper Tengstedt, classe 2000 del Benfica, reduce dal prestito al Verona. Il club ligure sta cercando di chiudere anche questa operazione. Infine, non è da escludere un clamoroso ritorno di Andrea Pinamonti, apprezzato a Marassi e tornato al Sassuolo dopo il mancato riscatto. Le parti restano in contatto.