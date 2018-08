Derby della Lanterna sul mercato: Niang è l’oggetto della contesa

M’Baye Niang con molta probabilità lascerà il Toro: Sampdoria e Genoa sono molto interessate all’attaccante

Dopo una stagione piuttosto altalenante, M’Baye Niang ha deciso di lasciare il Toro. La sua volontà l’ha espressa poco dopo la fine del Mondiale. Il senegalese vorrebbe tornare in Francia, magari al Nizza che lo vuole in prestito senza obbligo di riscatto, condizione che i granata rifiutano categoricamente. Da poco invece si è fatto avanti anche il Bordeaux, ma Niang vanta estimatori anche in Italia specialmente a Genova, su entrambe le sponde. Per l’ex rossonero infatti si starebbe muovendo il Genoa di Preziosi che vorrebbe riportarlo in rossoblù dopo l’ottima metà di stagione vissuta nel capoluogo ligure da gennaio a giugno 2015, e pure la Sampdoria. Ad averlo chiesto alla dirigenza doriana sarebbe stato il tecnico Marco Giampaolo in persona, alla ricerca di un attaccante in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Ci sarebbe già stato anche un contatto tra le parti. I blucerchiati vorrebbero prelevare Niang in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma anche in questo caso il Toro preferirebbe inserire l’obbligo nella formula. Per il suo giocatore comunque il club granata continua a chiedere circa 14 milioni, la stessa cifra versata un anno fa al Milan. Vedremo se M’Baye Niang cercherà di rilanciarsi nuovamente in Italia o farà ritorno in Francia dove ha costruito la maggior parte dei suoi successi.