Genoa, la scelta più forte di Vieira non riguarda Balotelli

Il Genoa a sorpresa toglie Gilardino dalla panchina e offre una chance in Serie A all’ex centrocampista Vieira

La scelta più pesante di Patrick Vieira non è stata quella di portare rancore per i litigi passati e “non vedere” di conseguenza Mario Balotelli. Certo, l’ex bomber della Nazionale ha avuto poco spazio, ma di fatto aveva una preparazione da recuperare. E chissà che i pochi minuti finali di Genoa-Napoli, con il palo annesso, non cambino prima o poi la situazione. L’intervento più importante del tecnico francese, oltre a una proposta tattica diversa, è avvenuta esattamente dall’altra parte del campo, nel ruolo del portiere. Con Vieira, Gollini non ha più avuto la titolarità e Leali ha approfittato dell’occasione.

Gollini era reduce da un’operazione, ma al ripristino della condizione fisica adeguata non ha corrisposto il recupero del suo posto tra i pali. E a onor del vero, chi lo ha sostituito si è effettivamente ben comportato: Leali è stato assolutamente decisivo per conquistare il punto a San Siro contro il Milan, soprattutto nell’intervento decisivo sul “fuoco amico” della deviazione di Badelj. Gara finita tra i due o vedremo ancora un ribaltone?