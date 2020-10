Genoa, clamoroso: Schone fuori dalla lista per la Serie A

Il Genoa ha comunicato la lista dei 25 calciatori per la Serie A in corso: a sorpresa, lasciato fuori il centrocampist Schone

Il Genoa ha comunicato la lista dei 25 calciatori per il campionato di Serie A in corso, dopo la chiusura del mercato. Non manca una clamorosa sorpresa: Lasse Schone è fuori dall’elenco.

Il centrocampista era arrivato lo scorso anno dall’Ajax come il fiore all’occhiello del mercato. Dopo una stagione non all’altezza della sua fama, Schone è stato vicino a lasciare Genova. Per ora, dunque, è fuori dalla lista per il campionato.