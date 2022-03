Genoa, Spors vuole uniformare lo stile delle giovanili alla prima squadra

Genoa, Spors vuole uniformare lo stile delle giovanili a quello apportato da Blessin alla prima squadra, che ha permesso una rinascita in Serie A

Il Genoa è rinato con lo stile portato da Alexander Blessin, sia in campo che fuori. La nuova proprietà rossoblù, 777 Partners, ha intenzione di far giocare tutte le squadre giovanili come la prima squadra.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, l’ideatore di questa strategia è il direttore sportivo Spors, che vuole seguire il modello “Red Bull” e riproporre la stessa filosofia anche nelle altre squadre di proprietà del fondo statunitense: Standard Liegi e Vasco de Gama.