Genoa, Thiago Motta: «Ho visto una squadra vera. Arbitro severo con noi»

Tutto il rammarico di Thiago Motta, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta maturata nel recupero in casa della Juventus

Un’ottima prova del Genoa non basta a strappare punti alla Juventus, cinica nel finale a trovare il definitivo 2-1 su rigore. Ecco le parole di Thiago Motta a Sky Sport dopo il match.

«Mi rimane il sapore amaro per il risultato. Vado tranquillo a casa perché ho visto una vera squadra. Questo era un campo difficile non solo in Italia ma anche in Europa. I miei ragazzi hanno dimostrato di essere una grande squadra. Episodi? L’arbitro col Genoa è stato severo».