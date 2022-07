Genoa, Zangrillo: «Massimo sforzo per salutare la Serie B il prima possibile»

Alberto Zangrillo indica l’obiettivo primario del suo Genoa per la prossima stagione. Le parole del patron rossoblù

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a margine della presentazione del prossimo campionato di Serie B.

LE PAROLE – «La B? La cosa più intelligente da dire è che noi abbiamo fatto di tutto per farvi parte, vorremo fare il massimo sforzo per salutare il campionato il prima possibile, come abbiamo detto ai tifosi».