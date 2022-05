Genoa, Zangrillo sogna il ritorno di Gasperini in panchina

Non soltanto Gasperini, Zangrillo sogna un ritorno rapido e ambizioso in Serie A per il Genoa, con il tecnico della Dea e Capozucca come DS

Zangrillo vuole un ritorno rapido in Serie A con il Genoa e per farlo, sogna in grosso. Secondo quanto riportato da PrimoCanale, il presidente dei grifoni vorrebbe riportare la coppia Gasperini e Capozucca al Genoa, come allenatore e DS.

Progetto ambizioso, ma che potrebbe cozzare con la volontà dell’allenatore di Grugliasco di scendere in Serie B: in caso di addio alla Dea, difficile immaginare che non ci siano offerte in Italia o all’estero per lui.