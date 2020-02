Gent, Thorup: «Sono deluso, abbiamo giocato meglio della Roma»

Il tecnico del Gent Thorup ha analizzato l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma di Fonseca

Jesse Thorup ha commentato l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma: «Tra andata e ritorno abbiamo messo molta pressione ad una squadra che non è abituata a subirlo. Sono deluso perché all’inizio non pensavo che saremmo riusciti ad arrivare fino a qui, ma poi ce l’abbiamo fatta».

«Abbiamo pensato di potercela fare fino in fondo, però nel calcio conta segnare e non l’abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo perso una sola partita in tutta la competizione e contro una grande squadra. Questo ci dà forza. Siamo stati migliori dei nostri avversari nel doppio confronto ma i giocatori di alto livello che hanno in rosa hanno fatto la differenza», ha concluso l’allenatore del Gent.