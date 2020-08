Germania, Low: «Ecco chi non convocherò»

Joachim Low ha fatto il punto della situazione sulla nazionale tedesca: le dichiarazioni del commissario tecnico

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha parlato in vista dei prossimi impegni della nazionale.

CORONAVIRUS – «È passato molto tempo dall’ultima volta che ho visto giocatori e staff. Personalmente non vedo l’ora di tornare in campo a lavorare con i ragazzi. Ma durante la pandemia ci sono state e ci sono ancora cose più importanti del calcio, ne siamo ben consapevoli. A questo proposito siamo grati a tutti i politici e gli scienziati che hanno reso possibile il ritorno del calcio. I giocatori che sono stati sovraccaricati dalla ripresa della Bundesliga non saranno scelti per le partite di settembre e nemmeno quelli che hanno preso parte alla Champions League a Lisbona. Vogliamo dare loro il tempo necessario per riprendersi».

NON CONVOCATI – «Quindi non ci sarà sicuramente posto per Neuer, Kimmich, Gnabry e Goretzka del Bayern, o Halstenberg e Klostermann del Lipsia. La situazione potrebbe essere leggermente diversa per Draxler e Kehrer, entrambi al PSG, e Sané e Sule. Tutti hanno sofferto di infortuni e tutti hanno avuto periodi in cui non giocavano regolarmente. Devono ritrovare il ritmo, sia in allenamento che in partita».