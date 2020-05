Germania, rimandato il ritorno in campo della Dinamo Dresda

Dinamo Dresda in quarantena di squadra dopo le nuove positività al Coronavirus: cosa succederà al rientro in campo

Posticipato ancora il ritorno in campo della Dinamo Dresda, club tedesco iscritto alla Bundesliga 2 (corrispettivo della nostra Serie B).

La società ha messo l’intera squadra in quarantena per 14 giorni dopo aver registrato due nuovi positivi all’interno della rosa. Come riportato da gazzetta.it, la DLF, lega calcio tedesca, ha posticipato tre delle gare che il club avrebbe dovuto disputare nei prossimi giorni. Una volta tornata alla normalità la situazione, il Dresda dovrà affrontare ben 6 match in appena 15 giorni.