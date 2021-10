Gerrard: «Io al Newcastle? Solo speculazioni. Auguro il meglio a Bruce»

Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, smentisce categoricamente le voci che lo davano come prossimo allenatore del Newcastle

«Terrò sicuramente d’occhio la partita del Newcastle perché Bruce siederà in panchina per la millesima volta. È un grande personaggio, abbiamo un rapporto personale e c’è grande rispetto. Penso che sia interessante quello che sta succedendo al Newcastle e ovviamente tutti vogliono vedere come si evolveranno le cose. Ma da un punto di vista personale non sono molto interessato alle speculazioni. Auguro a Steve Bruce tutto il meglio. Io per primo non vorrei che le persone speculassero sul mio lavoro».