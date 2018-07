Gerson all’Empoli: si attende l’ok del giocatore

Gerson può lasciare la Roma: il club giallorosso ha l’accordo con l’Empoli per il trasferimento a titolo temporaneo del brasiliano

Arrivato a Roma con tante aspettative, Gerson è riuscito a mostrare il suo talento solo a sprazzi. Ecco perché il club giallorosso sta pensando di cederlo in prestito per dargli la possibilità di giocare con continuità e crescere. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i capitoli avrebbero già trovato l’accordo per il passaggio del giocatore a titolo temporaneo all’Empoli dell’ex Aurelio Andreazzoli. Per completare l’operazione, però, manca ancora l’ok del brasiliano, che riflette sulla possibilità di trasferirsi in Serie B.