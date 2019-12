Gervinho: «Abbiamo vinto da squadra. Parma da Europa? Non ancora»

Gervinho festeggia dopo aver espugnato il San Paolo: le parole del protagonista della sfida tra Napoli e Parma

Intervenuto a Sky Sport dopo il fischio finale, Gervinho ha esultato dopo la vittoria del Parma in casa del Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’ivoriano.

«E’ stata una partita difficile contro il Napoli che aveva cambiato l’allenatore. E’ stata una vittoria di squadra. Segnato tutti i gol in trasferta? Il ringraziamento va ai compagni e all’allenatore, la mentalità aiuta. Parma da Europa? No, non ancora, un passo alla volta…».