Getafe, annullata la squalifica di Greenwood per gli insulti all’arbitro

Il comunicato del Giudice Sportiva de La Liga sulla squalifica di Mason Greenwood dopo gli insulti all’arbitro

Il Comitato di Competizione della Federcalcio spagnola (RFEF) ha deciso di annullare la squalifica di Mason Greenwood per i presunti insulti all’arbitro nell’ultima giornata di Liga.

COMUNICATO – «La ripetuta visione delle immagini, infatti, ha consentito a questa Commissione di concludere, al di là di ogni dubbio, che l’azione che ha portato all’espulsione non si è verificata come descritto dall’arbitro e, in definitiva, di provare l’errore materiale manifesto nella rapporto arbitrale. Queste immagini dimostrano che il giocatore ha effettivamente detto ‘Uno, due, tre, quattro, cazzo’, come precisa il club nella sua lettera e come fa riferimento la traduttrice giurata nella sua perizia . Al di là del fatto che questo Comitato ritiene che sia un modo inappropriato rivolgersi all’arbitro dell’incontro, ciò che è veramente rilevante qui è che ciò che lui stesso ha dichiarato nel verbale non è avvenuto».