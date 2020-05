Gli abbonati del Getafe avranno diritto a un rinnovo gratuito in vista della prossima stagione: splendida iniziativa del club spagnola

Il Getafe ha deciso di rinnovare gratuitamente gli abbonamenti per la prossima stagione, offrendo un regalo più che gradito ai tifosi che da marzo non possono più seguire la propria squadra in Liga ed Europa League.

Ad annunciarlo è stato il presidente Angel Torres ai microfoni di Radio Marca, in attesa di conoscere il futuro del campionato 2019/20.