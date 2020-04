Getafe, Soria: «Inter, torneremo più carichi dopo la sosta» – VIDEO

Il portiere del Getafe Soria ha lanciato una sfida all’Inter in vista della possibile ripresa dell’Europa League – VIDEO

Il portiere del Getafe David Soria ha lanciato la sfida all’Inter, in vista del ritorno in campo per l’Europa League: «Torneremo più carichi di prima. Sto approfittando di questo momento per allenarmi e stare con la famiglia, giocando con la play o in diversi modi».

«Per quanto riguarda l’impatto di questo periodo credo che influisca sicuramente a livello fisico, perché non è possibile paragonare l’allenamento a casa con quello in campo. A livello mentale ci darà qualcosa in più, vorremo tutti tornare in campo come a inizio stagione, anche perché in questo periodo abbiamo riflettuto su quanto ci manchi il calcio».