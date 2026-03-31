Ghana esonera il ct Otto Addo: terremoto in panchina a pochi mesi dall’inizio dei Mondiali 2026! Cos’è successo

Ghana esonera il ct Otto Addo a pochi mesi dall’inizio dei Mondiali 2026. Ecco cosa è successo in panchina

Il mondo del calcio internazionale è stato scosso da un clamoroso ribaltone tecnico. A soli 79 giorni dall’esordio nella fase a gironi della massima competizione iridata, la Federazione calcistica africana ha annunciato che il Ghana cambia CT. Una scelta forte e inaspettata nelle tempistiche, arrivata in seguito agli ultimi e deludenti impegni che hanno fatto precipitare le certezze tattiche della squadra, costringendo i vertici a esonerare Otto Addo.

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I motivi dell’esonero: disfatta in amichevole e mancata qualificazione in Coppa d’Africa

La drastica decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore classe ’75 è maturata a causa di una crisi di risultati prolungata. La recente sconfitta per 2-1 contro la Germania ha rappresentato solamente il colpo di grazia, arrivato dopo il pesante ko per 5-1 contro l’Austria in terra europea. A pesare in maniera inesorabile sul bilancio del tecnico, però, è stato il clamoroso fallimento a livello continentale: Addo, infatti, non era riuscito a portare la Nazionale alla Coppa d’Africa, registrando un vero e proprio disastro sportivo e raccogliendo solo tre punti nel girone di qualificazione in cui era opposto alle selezioni di Angola, Sudan e Nigeria.

Le prossime sfide: il calendario delle Black Stars nel Gruppo L

Il ribaltone si materializza a poco meno di tre mesi dall’esordio ufficiale delle Black Stars nel Mondiale, programmato per il prossimo 18 giugno. Il nuovo commissario tecnico avrà pochissimo tempo per preparare i giocatori. In quell’occasione, infatti, Sulemana e compagni affronteranno Panama nella prima giornata del Gruppo L. Il cammino proseguirà con un match ad altissimo coefficiente di difficoltà: qualche giorno più tardi andrà in scena la sfida contro l’Inghilterra, prevista per il 23 giugno. Infine, le sorti della qualificazione al turno successivo si decideranno quando il raggruppamento si chiuderà con il match contro la Croazia del 27 giugno prossimo.

Si chiude l’era Addo: il comunicato ufficiale della Federazione

Termina così in modo amaro l’avventura alla guida della sua nazione: è durata soltanto 22 partite la seconda esperienza del tecnico sulla prestigiosa panchina del Ghana. L’ex giocatore di Borussia Dortmund e Amburgo, che aveva già guidato la selezione tra il febbraio e il dicembre 2022, era infatti tornato in panchina a marzo 2024 con grandi aspettative, poi disattese. L’addio è stato formalizzato con una nota istituzionale. Ad annunciare la decisione è proprio la Federazione ghanese: “La Ghana Football Association (GFA) comunica di aver interrotto la collaborazione con il Commissario Tecnico della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato“.