Ghirelli, il presidente della Lega Pro all’entrata in vista del Consiglio Federale ha rilasciato alcune dichiarazioni

Giornata importante per il calcio italiano che oggi in Consiglio cercherà di sciogliere i nodi rimanenti in vista della ripresa. Al suo arrivo il patron della Lega Pro Ghirelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti.

«Lavoriamo per il bene del calcio italiano. Algoritmo o linea proposta dalla Lega Serie A? Vediamo dopo».