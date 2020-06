Consiglio Federale: si decidono oggi i piani B e C del campionato in caso di nuovo stop. Ecco tutte le parole e le notizie LIVE

Giornata decisiva per il campionato italiano. O per i suoi piani B e C. Nel Consiglio Federale di oggi, infatti, si prenderà una decisione definitiva su cosa fare in caso di nuovo stop al campionato o in caso di definitiva sospensione. La Lega Serie A ha proposto di cristallizzare la classifica, provocando l’ira di FIGC e Lega B. Vedremo a partire dalle 12.00 cosa succederà nel consiglio che si preannuncia accesissimo.

Consiglio Federale LIVE:

Ore 11.00 – Iniziano ad arrivare i primi protagonisti: il presidente della Serie A Dal Pino, il patron della Lega Pro Ghirelli.

Ore 10.00 – Le parole di Damiano Tommasi in vista del Consiglio: «La nostra posizione non cambia» (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

Ore 9.30 – L’idea del presidente del Cagliari Tommaso Giulini per retrocessioni e promozioni (I DETTAGLI)

Ore 9.00 – Retrocessioni, playoff, algoritmo: ecco di cosa si discuterà oggi (CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI)