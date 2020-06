Serie A, ecco come funziona l’algoritmo: i dettagli

Il Consiglio Federale di oggi ha dato regole chiare e precise per il funzionamento dell’algoritmo in caso di nuovo stop

Il Consiglio Federale di oggi ha stabilito regole e parametri chiari per il funzionamento dell’algoritmo. È bene ricordare che questo processo entrerebbe in gioco solo in caso di impossibilità di concludere il campionato e di giocare i playoff/playout.

I punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva rimangono invariati, ma a loro vanno aggiunti i punti risultati dalla moltiplicazione della media punti realizzata nelle gare disputate in casa per il numero di partite rimanenti da giocare secondo il calendario. A cui poi andranno aggiunti, col medesimo calcolo, i punti derivanti dalla moltiplicazione della media punti per le gare in trasferta.

In parole povere: Punti conquistati + (media punti conquistata in casa * numero partite mancanti in casa) + (media punti conquistata in trasferta * numero partite mancanti in trasferta)

Nel caso in cui si dovessero registrare situazioni di parità, l’ordine della classifica tiene conto: