Lega Pro: Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B

Il Consiglio della FIGC ha decretato le promozioni in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina: la situazione in Lega Pro

Il Consiglio FIGC ha deliberato: sì alle promozioni in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina. La Serie C, la terza serie calcistica in cui milita anche la Juventus Under 23, però ripartirà. Sì alla ripartenza con i playoff e i playout.

Saranno playoff e playout a stabilire la graduatoria definitiva dei gironi A, B e C della nostra Serie C. Ultima di ogni girone, quindi Gozzano, Rimini e Rieti, retrocessa in D. Il pallone dunque tornerà a rotolare anche in C. A riportarlo è Sky Sport.