Serie A, arriva il “Lodo Giulini”: ecco la proposta del presidente del Cagliari

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, avrebbe avanzato una nuova proposta in caso di stop al campionato

Tra la proposta avanzata dalla Lega Serie A in caso di nuovo stop al campionato, avanza quella di Tommaso Giulini, apprezzata da buona parte dei presidenti dei club di A. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il principio del «lodo Giulini» è quello di privilegiare i verdetti del campo già raggiunti. L’idea legata all’algoritmo della Figc in caso di stop del campionato di A prevederebbe la non assegnazione dello scudetto ma stabilirebbe con la classifica virtuale le tre retrocesse. Allo stesso modo se si fermasse la B e non si potessero giocare i playoff alle prime due classificate si aggiungerebbe con la classifica virtuale la terza promossa. Questa procedura avvantaggerebbe la terza di B, premiata senza passare dai playoff come da regolamento, a dispetto della terzultima di A, retrocessa anche se ancora in corsa per salvarsi.

Giulini vuole inserirsi in questo spazio come conferma ai microfoni di Radio Radio: «I campionati vanno portati a termine, in particolare A e B. Non troverei corretto, qualora anche la B non finisca, che la terza classificata salga in A senza la disputa dei playoff, e che al tempo stesso faccia retrocedere la nostra terzultima. Lo stesso ragionamento vale per la Lega Pro sulla migliore seconda. In generale mi lascia perplesso anche il discorso delle due settimane di quarantena: è un discorso applicato a livello europeo solo in Italia e che mette a rischio l’eventuale termine regolare dei campionati».

In parole povere: sarebbe giusto promuovere le prime due classificate della B al posto delle ultime due della serie A, ma non la terza che non avrebbe diritto rispetto alla terzultima del massimo campionato. Una proposta che sarà dibattuta nell’acceso Consiglio Federale odierno.