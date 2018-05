Giampaolo: «Europa svanita, ma complimenti ai ragazzi»

Le parole di Marco Giampaolo al termine di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la 36esima giornata di Serie A Tim 2017/2018 vinto 1-0 dai neroverdi

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, al termine del match perso 1-0 contro il Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «In questo periodo sono le risorse mentali a fare la differenza. Non siamo stati bravi in avanti, non siamo mai stati pericolosi. Eravamo a mezzo servizio, anche se complessivamente abbiamo tenuto bene il campo. Oggi avremmo dovuto vincere, ma siamo arrivati male alla gara. A questi ragazzi vanno comunque fatti i complimenti».

L’allenatore blucerchiato ha continuato: «Le sconfitte esterne? Purtroppo non siamo stati determinati con le squadre più piccole. Questo è un dato su cui bisogno riflettere. Con squadre più forti siamo riusciti a prendere punti, ma ne abbiamo regalati sei al Sassuolo. Se ho ricevuto qualche chiamata? Solo dal presidente Ferrero. Poi ne ho ricevuto una da Napoli, ma solo per ritirare un premio».