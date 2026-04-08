Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap»

Giannini, bandiera della Roma, ha analizzato attraverso queste dichiarazioni il momento che stanno vivendo i giallorossi

L’ex capitano e bandiera giallorossa Giuseppe Giannini analizza il momento delicato della Roma sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Dalla complicata rincorsa alla zona Champions al futuro di Gian Piero Gasperini, fino alle necessarie mosse di mercato per colmare il gap con le prime della classe. Ecco il suo pensiero.

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CREDERE AL QUARTO POSTO «Deve farlo, ma è difficile anche se mancano ancora 7 gare e ci sono 21 punti in palio. Chi è davanti però sta meglio della Roma e dietro corre pure l’Atalanta. Bisogna rialzarsi subito, la prossima giornata sulla carta è favorevole. Onestamente, non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve».

FIDUCIA A GASPERINI «Continuerei con lui. Quando inizi un percorso devi avere fiducia e compattezza fino alla fine. Ma è necessaria l’armonia tra tutte le componenti. Serve unione di intenti su strategia e obiettivi, poi il primo anno può anche essere di costruzione. I rapporti però sono fondamentali. È un momento particolare per Gasp perché poi i risultati comandano su tutto, ma ha avuto anche tanti infortunati. Pesa l’assenza di Dybala. Fino a un mese fa la Roma stava decisamente meglio e il suo lavoro non può essere cancellato».

NIENTE RIVOLUZIONE PER I SENATORI «Anche in questo caso se bisogna mandare via alcuni giocatori bisogna che siano d’accordo Gasperini, Ranieri e Massara. Il tecnico ha parlato di voler rinforzare la squadra ma non di rifondarla. Non credo sia tutto da buttare».

COSA MANCA PER COLMARE IL GAP «Alla Roma mancano cinque titolari per provare a colmare il gap: un difensore, due centrocampisti e due attaccanti. E credo che anche Gasperini la pensi così».