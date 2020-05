Giggs: «Ferguson? Cantona, Keane e Ronaldo erano intoccabili» – VIDEO

L’ex centrocampista Giggs ha svelato un curioso retroscena che riguarda Ferguson ai tempi del Manchester United – VIDEO

L’ex centrocampista Ryan Giggs ha raccontato un curioso retroscena su sir Alex Ferguson ai tempi del Manchester United e i suoi celebri sfoghi, che però non toccavano mai quattro calciatori della rosa.

«C’erano tre o quattro giocatori che li hanno sempre evitati. Uno era Eric Cantona, poi Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Erano tutti vincitori, a loro modo. Hanno sempre fatto il loro in campo, così Ferguson non si è mai sentito in bisogno di farli», ha ammesso Giggs.