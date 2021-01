Giletti duro: «Fuori le pa**e. Non mi frega dei 9 Scudetti, intervenga il club»

Le dichiarazioni del tifoso bianconero Massimo Giletti sulla sconfitta della Juventus contro l’Inter

Un arrabbiatissimo Massimo Giletti ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 all’indomani del ko della Juve contro l’Inter. Ecco le sue parole.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

COMBATTERE – «Non si può scendere in campo così. Tirare fuori le palle e combattere, non giocare in questo modo da fine impero, non è la fine dell’impero. A me non frega un ca**o che hai vinto 9 scudetti, ogni domenica devi fare la battaglia della vita. La società deve intervenire duramente, non mi interessa ieri, guardo a Crotone, Benevento…una Juve appena sopra la normalità avrebbe 10 punti in più».

ANIMA – «Il vero problema della Juve è la mancanza di anima, non puoi perdere in maniera così devastante con l’Inter. Il non combattere è qualcosa che la Juve si porta dietro da un paio di anni».

GIOCATORI – «Quando tu vedi quella faccia di Ronaldo e un Ronaldo spento, nello stesso giorno Messi si fa espellere. Sono arrivati a un certo momento di un percorso. Io che sono un po’ come Chiellini ogni domenica in arena, so come ci si sente. Nelle sue parole c’era un po’ aria da fine impero, questo è triste».