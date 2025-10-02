Milan, Santiago Giménez convince Allegri? Il retroscena dopo la sfida col Napoli

Santiago Giménez al centro del nuovo Milan: perché Max Allegri è rimasto soddisfatto dopo la gara contro il Napoli

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera per dare solidità e continuità al progetto, si prepara alla delicata trasferta contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il grande dubbio riguarda l’attacco: chi affiancherà Christian Pulisic, esterno statunitense e attuale capocannoniere della squadra? Con Rafael Leao, ala portoghese, ancora non al meglio dopo l’infortunio al polpaccio, la scelta sembra orientarsi verso Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001.

Giménez in vantaggio su Leao e Nkunku

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri ha particolarmente apprezzato la prestazione di Giménez contro il Napoli. Pur senza segnare, l’attaccante ha mostrato grande spirito di sacrificio, proteggendo palla, facendo salire la squadra e creando spazi per gli inserimenti dei compagni. Un lavoro prezioso che esalta le qualità tecniche di Pulisic e del centrocampo guidato da Luka Modrić, regista croato e leader d’esperienza.

La condizione fisica e la continuità di rendimento fanno di Giménez il candidato principale per guidare l’attacco. In settimana, a Milanello, il messicano ha iniziato gli allenamenti in netto vantaggio rispetto alla concorrenza, che comprende il francese Christopher Nkunku, ancora alla ricerca della miglior forma, e il rientrante Leao.

La fiducia di Allegri e la visione societaria

I numeri confermano la fiducia di Allegri: dopo l’infortunio di Leao lo scorso 17 agosto, Giménez è sempre partito titolare nelle sei gare successive. Una scelta che testimonia come il tecnico lo consideri l’attaccante ideale per il suo sistema di gioco, basato su equilibrio e compattezza.

La sfida contro la Juventus rappresenterà la “prima volta” di Giménez in un big match di Serie A di questa portata. Per il direttore sportivo Igli Tare, che ha spinto per l’investimento sul giovane centravanti, sarà anche la prova della bontà di una scelta strategica: puntare su un giocatore giovane, generoso e con margini di crescita.

Un’occasione da non perdere

Il match di Torino sarà dunque un banco di prova fondamentale. Giménez avrà l’opportunità di ripagare la fiducia del suo allenatore e della dirigenza, dimostrando di essere l’attaccante di movimento e sacrificio che serve al Milan per inseguire con decisione l’obiettivo Scudetto.