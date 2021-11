Giornalista molestata: spunta un altro identificato e ipotesi molestie il primo

Spunta un altro identificato per le molestie alla Giornalista Greta Beccaglia nel post gara di Empoli-Fiorentina: le ultime

Il Corriere Fiorentino riporta delle novità sul caso Greta Beccaglia, la giornalista molestata al termine della sfida fra Empoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano sarebbe stata individuata un’altra persona dalla Digos che ha compiuto gesti simili al primo aggressore.

Sul primo, un ristoratore 45enne, c’è aperta un’inchiesta per molestie sessuali oltre che al DASPO per l’allontanamento dagli eventi sportivi per diversi anni.