Giovane Napoli: visite mediche per l’attaccante a Milano, inizia l’avventura del brasiliano in azzurro – VIDEO

Giovane Napoli: visite mediche per l’attaccante in arrivo dall’Hellas Verona a Milano, via all’avventura in azzurro – VIDEO

L’avventura di Giovane con la maglia del Napoli è ufficialmente iniziata. Nella mattinata di oggi, sabato 24 gennaio 2026, il calciatore ha mosso i primi passi formali da nuovo tesserato azzurro, presentandosi a Milano per sostenere i consueti test fisici propedeutici alla firma sul contratto. Il brasiliano, arrivato dall’Hellas Verona dopo una trattativa che ha visto il DS Giovanni Manna bruciare la concorrenza, ha varcato la soglia della clinica “La Madonnina” pochi minuti fa, accolto da cronisti e curiosi.

Le prime parole e l’entusiasmo

Visibilmente sorridente e rilassato, il classe 2003 non si è sottratto ai microfoni, rilasciando una breve ma significativa dichiarazione che testimonia la sua voglia di iniziare: “Sono molto contento“. Poche parole, dette prima di immergersi nella routine delle visite mediche, che confermano l’entusiasmo per il grande salto in una big del calcio italiano. Giovane è stato scelto da Antonio Conte proprio per la sua capacità di adattarsi a più ruoli e dare esplosività all’attacco.

I dettagli dell’operazione

L’arrivo di Giovane a Milano sancisce la chiusura di un’operazione di mercato complessa e brillante. Il Napoli ha trovato l’accordo con il Verona sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per un pacchetto complessivo di circa 20 milioni di euro (composti da una parte fissa contenuta e numerosi bonus). L’acquisto è stato finanziato grazie alle cessioni perfezionate nelle ultime 48 ore: gli addii di Lorenzo Lucca (al Nottingham Forest) e Noa Lang (al Galatasaray) hanno liberato lo spazio salariale e le risorse necessarie per regalare a Conte il centrocampista desiderato, beffando sul tempo la Lazio che sembrava in vantaggio.

I prossimi passi

Una volta terminati gli esami strumentali e ottenuta l’idoneità sportiva, Giovane apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo. L’obiettivo è averlo tra i convocati per il big match di domani contro la Juventus.