Malagò: «Commissariamento Lega Serie A? Non è un bel segnale»

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, parla del commissariamento della Lega Serie A dopo le dimissioni di Miccichè

Il calcio italiano vive un momento di vuoto di potere: la sedia della presidenza della Lega Serie A è occupata da Mario Cicala, commissario insediatosi dopo le dimissioni di Miccichè. Non un bel segnale per il presidente del CONI, Malagò. Ecco le sue parole in una nota ANSA.

MALAGO‘ – «Non è certo un bel segnale. Penso che dopo molti anni finalmente si era e si è determinato un criterio di vera governance. Domani ci sarà un consiglio federale, è giusto che Gravina esprima la sua preoccupazione sullo stato dell’arte»