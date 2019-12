Giovinco: «Sarebbe fantastico incontrare la Juve al Mondiale per club»

Giovinco, domani l’ex Juventus sarà allo stadio per la finale di Supercoppa italiana tra i bianconeri e la Lazio

Presenza d’eccezione domani allo stadio di Riyad in vista della finale di Supercoppa tra Lazio e Juventus. Sebastian Giovinco ormai è di casa e tra un impegno e l’altro, per il Mondiale per club, ha rilasciato un’intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Qui c’è voglia di migliorare, Riyad è in grande fermento e non è vero che è pericolosa. Il calcio è come una seconda religione, su 100 canali tv ce ne sono 80 che parlano di calcio. I tifosi dell’Al Hilal sono molto esigenti, vogliono vincere sempre. La qualità non manca, alcuni giocatori arabi potrebbero anche giocare in Serie A».

OBIETTIVI – «Obiettivi? Vogliamo ripeterci in Champions e sarebbe fantastico ritrovare la Juventus al Mondiale per club del 2020».

SUPERCOPPA – «Spero che vinca la Juve, ma siccome cercherò di esserci spero che sia innanzitutto una bella partita. Tridente? Sì, per come vedo io il calcio lo metterei sempre. Sono gli altri che devono preoccuparsi».