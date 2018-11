Giroud e i gay nel mondo del calcio: «Bisogna essere tolleranti»

Giroud sugli omosessuali nell’ambiente calcistico: «Argomento delicato. Bisogna sempre essere tolleranti»

Oliver Giroud durante un’intervista per Le Figaro ha lasciato alcune dichiarazioni riguardanti i gay nel mondo del calcio e commenta le parole di Hitzlssperger: – «Quando Hitzlsperger ha fatto coming out mi sono emozionato» – afferma l’ attaccante del Chelsea. Il calciatore racconta che riteneva impossibile che qualcuno si dichiarasse omosessuale in un ambiente come quello del calcio dove si condivide lo stesso spogliatoio e ci sia fa la doccia insieme e ammette che questo è un argomento delicato da affrontare e che capisce il dolore e la difficoltà di dichiararsi. Giroud conclude poi l’intervista affermando: «Non sono tutti come me, io sono tollerante e se mi chiedono di sostenere campagne contro la discriminazione come ad esempio quella dei lacci arcobaleno, lo faccio molto volentieri».