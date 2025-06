Giroud torna in Ligue 1? Il Lille ci pensa per sostituire David

Olivier Giroud sta ragionando sul ritorno in Ligue 1? L’attaccante ex Milan sogna di tornare in Francia per chiudere la carriera, il Lille ci pensa

Olivier Giroud potrebbe presto fare ritorno in Ligue 1, tredici anni dopo l’addio al Montpellier. Secondo L’Équipe, il Lille ha avviato i contatti per riportare in Francia l’ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan, oggi al Los Angeles FC. Il contratto dell’attaccante con la franchigia californiana scade a dicembre 2025, con un’opzione per un’ulteriore stagione a favore del club, ma Giroud starebbe valutando una risoluzione anticipata per chiudere la carriera nel suo Paese.

Il presidente del Lille, Olivier Létang, sta lavorando da settimane all’operazione, spinto anche dal gradimento dell’allenatore Bruno Genesio. Il club francese ha offerto a Giroud un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione, puntando non solo sulle sue qualità tecniche e sulla sua esperienza, ma anche sul potenziale impatto commerciale del suo ritorno. L’arrivo del campione del mondo 2018 rappresenterebbe infatti un richiamo per tifosi e sponsor, in un campionato che punta a rilanciarsi anche grazie a nomi simbolici.

Il Lille, che ha perso Jonathan David (25 reti nella scorsa stagione) e Chuba Akpom, ha bisogno di rinforzi in attacco: il giovane marocchino Igamane, già bloccato per il futuro, sarà titolare, mentre Giroud rappresenterebbe una riserva di lusso e un mentore per i più giovani.

L’ostacolo principale è l’ingaggio: Giroud guadagna circa 3 milioni di euro l’anno in MLS, cifra superiore agli standard del Lille. Tuttavia, il club spera in una mediazione, considerando anche il calo di rendimento recente dell’attaccante (5 gol in 37 presenze). La trattativa è in stato avanzato, ma resta subordinata all’esito del confronto tra il giocatore e il Los Angeles FC. Il ritorno in Ligue 1 sarebbe una chiusura di carriera ad alto impatto simbolico per uno dei volti più noti del calcio francese.