Giudice Sportivo, ecco gli squalificati dopo la 15a giornata di Serie A! Arriva la decisione anche sui due giocatori della Lazio...

Giudice Sportivo, le decisioni della Serie A: gli squalificati dopo la 15a giornata! Ecco la scelta sui due giocatori della Lazio

Dopo la 15ª giornata di Serie A arrivano puntuali le decisioni del Giudice Sportivo, destinate a incidere sulle prossime sfide del campionato. Tra squalifiche e provvedimenti disciplinari, la Lazio è tra le squadre più colpite.

Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di stop a Toma Basic, espulso in Parma-Lazio per una spinta ai danni di Estevez.

Nella stessa partita è arrivato anche il rosso diretto a Mattia Zaccagni. L’episodio, analizzato a Open Var da Andrea De Marco, è stato giudicato corretto e ha portato a una sola giornata di squalifica. La Lazio dovrà quindi fare a meno di Basic per due turni e di Zaccagni per uno, affrontando le prossime gare con assenze pesanti. Per i bianconeri Koopmeiners, salterà Juve-Roma, per il Bologna una giornata Heggem dopo il fallo su Openda nell’ultimo turno.

Ammenda di €12.000,00, invece, per il Genoa a causa dei fumogeni accesi dai tifosi al 39′ della sfida, che hanno costretto l’arbitro a interrompere il gioco.

