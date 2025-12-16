 Giudice Sportivo, ecco gli squalificati dopo la 15a giornata di Serie A! Arriva la decisione anche sui due giocatori della Lazio...
Serie A

Giudice Sportivo, ecco gli squalificati dopo la 15a giornata di Serie A! Arriva la decisione anche sui due giocatori della Lazio…

Dopo la 15ª giornata di Serie A arrivano puntuali le decisioni del Giudice Sportivo, destinate a incidere sulle prossime sfide del campionato. Tra squalifiche e provvedimenti disciplinari, la Lazio è tra le squadre più colpite.

Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di stop a Toma Basic, espulso in Parma-Lazio per una spinta ai danni di Estevez.

Nella stessa partita è arrivato anche il rosso diretto a Mattia Zaccagni. L’episodio, analizzato a Open Var da Andrea De Marco, è stato giudicato corretto e ha portato a una sola giornata di squalifica. La Lazio dovrà quindi fare a meno di Basic per due turni e di Zaccagni per uno, affrontando le prossime gare con assenze pesanti. Per i bianconeri Koopmeiners, salterà Juve-Roma, per il Bologna una giornata Heggem dopo il fallo su Openda nell’ultimo turno.

Ammenda di €12.000,00, invece, per il Genoa a causa dei fumogeni accesi dai tifosi al 39′ della sfida, che hanno costretto l’arbitro a interrompere il gioco.

