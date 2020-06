Giuseppe Rizza in coma: i messaggi di Marchisio, Giovinco e Totti per il difensore

L’ex giocatore della Juventus Giuseppe Rizza si trova in coma farmacologico dopo un’emorragia cerebrale

L’ex Juventus Primavera Giuseppe Rizza è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Ha giocato, fra gli altri, con Marchisio e Giovinco, con Criscito e De Ceglie, vincendo da titolare la Supercoppa Italiana con la Primavera, nel 2006.

Come riferito da Tuttosport, lo scorso 5 giugno è stato colpito da un malore che gli ha causato un’emorragia. Il giocatore si trova ricoverato presso il reparto di anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania ed è in coma farmacologico. Tanti i messaggi di sostegno.

Giovinco – «Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio».

Criscito – «In campo aveva tanta grinta e sono sicuro che lotterà contro tutto e tutti per ritornare con noi. Che brutta notizia, incrociamo le dita e aspettiamo Peppe».

Totti – «Ti faccio un grande in bocca al lupo e mi raccomando tieni duro e non mollare. Daje Giuseppino».

Marchisio – «Ciao Peppe, spero che questo messaggio possa darti la forza per tornare tra noi. Come lo eri in campo, non mollavi mai, correvi sempre e davi tantissimo per tutti noi».