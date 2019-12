Globe Soccer Awards: ecco i finalisti del Best Men’s Player of the Year

Si avvicinano le premiazioni dei Globe Soccer Awards, il prestigioso riconoscimento per il mondo del calcio. Il premio verrà consegnato il prossimo 29 dicembre a Dubai, al Madinat Jumeirah.

Si rinnovano i duelli che hanno infuocato la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro: c’è Lionel Messi ed ovviamente Cristiano Ronaldo. Il Liverpool porta due finalisti: il difensore Virgil Van Dijk e Mohamed Salah.

Best Men's Player of the Year finalists: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah and Virgil van Dijk

