Globe Soccer Awards: i club finalisti per la Best Partnership of the Year

Il 29 dicembre a Dubai verranno assegnati i premi ai Globe Soccer Awards: interessante la categoria per la Best Partnership

Il 29 dicembre si assegneranno gli ultimi riconoscimenti per l’anno 2019, ovvero i premi dei Globe Soccer Awards. La cerimonia si terrà a Dubai, e sono varie le categorie presenti.

Molto interessante quella legata alla Best Partnership of The Year, legata agli sponsore dei club. In finale ci saranno il Manchester City (SAP), il Barcellona (Beko) e il Liverpool (Standard Chartered). Esclusa dai finalisti la Juve, tra le candidate con Jeep.