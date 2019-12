Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del 2019

Globe Soccer Awards, al Madinat Jumeirah di Dubai è in corso di svolgimento l’attesissima cerimonia di premiazione

Al Madinat Jumeirah di Dubai è in corso di svolgimento l’attesissima cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards. Solita parata di stelle sul red carpet, in attesa del verdetto sui riconoscimenti in palio.

La prima a salire sul palco, allora, è la francese Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una finale di Supercoppa Europea maschile: al fischietto transalpino il premio come Best Referee. Il riconoscimento quale miglior direttore sportivo del 2019, invece, è stato consegnato ad Andrea Berta dell’Atletico Madrid.

Inevitabile, quindi, il premio per il Best Club dell’ultimo anno solare. Premiato ovviamente il Liverpool, campione d’Europa e del mondo in carica. In scia Jurgen Klopp, tecnico dei Reds nominato miglior allenatore del 2019. A Benfica ed Ajax, invece, i riconoscimenti per la miglior Academy del 2019, in virtù dei tanti talenti lanciati nel grande calcio anche in quest’ultimo anno.

Il portoghese Joao Felix, invece, talento cresciuto nel Benfica e in estate passato all’Atletico Madrid per la cifra record di 127 milioni di euro, è il calciatore rivelazione del 2019. Al femminile, invece, premio per Lucy Bronze, difensore della Nazionale inglese e dell’Olympique Lione.

Tanta Juventus, infine, in occasione dei premi più prestigiosi. Miralem Pjanic, infatti, è stato insignito del premio alla carriera sul palco di Dubai. Condiviso poi con Cristiano Ronaldo, premiato in qualità di miglior calciatore del 2019. E’ il portoghese il vincitore del riconoscimento, dopo la delusione del Pallone d’Oro.