Godin Inter: l’uruguaiano ancora in panchina. Addio vicino?

Diego Godin non ha giocato nella sfida di ieri sera contro il Napoli: il centrale dell’Inter potrebbe fare le valigie già a gennaio

Diego Godin era arrivato con molto clamore in nerazzurro: il difensore, ex Atletico Madrid, ha offerto alcune prove convincenti ma molto spesso Conte gli ha preferito il giovane Bastoni.

Come riportato da Gazzetta.it, Godin potrebbe dire addio già a gennaio: la carta d’identità dell’uruguaiano dice 34 anni e trovare una collocazione non sarà semplice, anche in virtù dei 6 milioni di euro di ingaggio.