Gol annullato a Benzema: lunghissimo check del Var e rete invalidata a francese che aveva sboccato la finale

Al 43′ di Liverpool-Real Madrid lancio lungo per Benzema che entra in area, affronta Alisson, scarica dietro, e dopo una mischia riesce a depositare in rete il pallone. Annulla tutto l’assistente per fuorigioco del francese sul precedente tocco di Valverde.

Lunghissimo check del Var – circa tre minuti – che alla fine conferma la decisione del campo.