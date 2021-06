Damsgaard segna e la Serie A vola ad Euro 2020: il dato sugli “italiani”

Mikkel Damsgaard si regala un momento speciale ad Euro 2020: il centrocampista della Danimarca, di proprietà della Sampdoria, ha messo a segno il gol del vantaggio contro la Russia diventando il primo nato nel ventunesimo secolo a lasciare il segno ad Euro 2020.

E il gol del doriano conferma ancora le grandi prestazioni dei giocatori di Serie A ad Euro 2020: come riporta Giuseppe Pastore, sono già 20 i gol dei calciatori del massimo campionato italiano ad aver timbrato il cartellino. Prima volta agli Europei mentre l’ultima volta era successo ai Mondiali del 2006, con i 12 gol degli italiani.

