Miranchuck dopo Caniggia: rompe il digiuno dell’Atalanta da Italia ’90

La Russia si aggrappa ad Alexei Miranchuk: il fantasista ex Lokomotiv Mosca non ha rispettato tutte le aspettative poste su di lui nella sua prima stagione all’Atalanta ma ha mostrato alcuni lampi di classe.

Lampo di classe che è servito a sbloccare la gara contro la Finlandia ad Euro 2020 interrompendo il digiuno dei calciatori dell’Atalanta nelle grandi manifestazioni per le nazionali: ultimo a segnare Claudio Caniggia, contro l’Italia, ai mondiali del 1990.

Alexei Miranchuk sblocca #FinlandiaRussia! Prima di lui, l'ultimo giocatore dell'Atalanta a segnare in un Europeo o in un Mondiale era stato – purtroppo – Claudio Caniggia in Italia-Argentina 1990.

— Giuseppe Pastore (@gippu1) June 16, 2021