Golden Boy, svelati i 100 FINALISTI: in Serie A DOMINA la Juve, ma c’è anche l’Inter

Tutti i 100 finalisti per il premio Golden Boy assegnato da Tuttosport al miglior calciatore Under 21 dell’anno

Tuttosport ha svelato la lista dei 100 finalisti per il premio Golden Boy. Per la Juve ci sono Yildiz e Huijsen, mentre per l’Inter Valentin Carboni. Di seguito l’elenco completo.

LAMINE YAMAL (Barcellona)

JOAO NEVES (Benfica)

ALEJANDRO GARNACHO (Manchester United)

WARREN ZAIRE-EMERY (Psg)

LENY YORO (Lille)

SAVIO (Girona)

KOBBIE MAINOO (Manchester United)

PAU CUBARSÍ (Barcellona)

ALEKSANDAR PAVLOVIC (Bayern Monaco)

RICO LEWIS (Manchester City)

MATHYS TEL (Bayern Monaco)

JORREL HATO (Ajax)

OSCAR GLOUKH (Salisburgo)

ADAM WHARTON (Crystal Palace)

CRISTHIAN MOSQUERA (Valencia)

JAMIE BYNOE-GITTENS (Borussia Dortmund)

ARTHUR VERMEEREN (Atletico Madrid)

ILIAS AKHOMACH (Villarreal)

ARDA GULER (Real Madrid)

GAVI (Barcellona)

BILAL EL KHANNOUSS (Genk)

MICHAEL KAYODE (Fiorentina)

YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund)

GUILLAUME RESTES (Tolosa)

DESIRÉ DOUÉ (Rennes)

ROKAS PUKSTAS (Hajduk Spalato)

ANDREAS SCHJELDERUP (Nordsjaelland)

MATTE SMETS (Sint-Truiden)

MALICK FOFANA (Lione)

KRISTIAN HLYNSSON (Ajax)

YANKUBA MINTEH (Feyenoord)

KENAN YILDIZ (Juventus)

HABIB DIARRA (Strasburgo)

JEANUEL BELOCIAN (Rennes)

HUGO LARSSON (Eintracht Francoforte)

LEWIS MILEY (Newcastle)

MARIO STROEYKENS (Anderlecht)

MATHIAS DELORGE-KNIEPER (Sint-Truiden)

WILSON ODOBERT (Burnley)

LUCAS BERGVALL (Djurgardens)

KARIM KONATÉ (Salisburgo)

FACUNDO BUONANOTTE (Brighton)

KACPER URBANSKI (Bologna)

MAX FINKGRAFE (Colonia)

SAMU OMORODION (Deportivo Alaves)

ANTONIO NUSA (Bruges)

IBRAHIM OSMAN (Nordsjaelland)

BRAJAN GRUDA (Mainz)

EL HADJI MALICK DIOUF (Slavia Praga)

VITOR ROQUE (Barcellona)

TOBIAS SLOTSAGER (Odense)

JORNE SPILEERS (Bruges)

ASSANE DIAO (Betis)

MOHAMED-ALI CHO (Nizza)

SAMSON BAIDOO (Salisburgo)

MADS ENGGARD (Randers)

LAMINE CAMARA (Metz)

CARLOS BALEBA (Brighton)

SEMIH KILICSOY (Besiktas)

LEWIS HALL (Newcastle)

NOAH SADIKI (Union St Gilloise)

NIKOLAS SATTLBERGER (Rapid Vienna)

BOGDAN SLYUBIK (Rukh Lviv)

KASSOUM OUATTARA (Monaco)

MATEUS FERNANDES (Estoril Praia)

VALENTIN CARBONI (Monza, in prestito dall’Inter)

YASIN OZCAN (Kasimpasa)

ORRI OSKARSSON (Copenaghen)

MORENO ZIVKOVIC (Dinamo Zagabria)

DEAN HUIJSEN (Juventus)

ANAN KHALAILI (Maccabi Haifa)

GUSTAVO SÁ (Famalicao)

EVAN FERGUSON (Brighton)

RUBEN VAN BOMMEL (AZ Alkmaar)

EZECHIEL BANZUZI (OH Leuven)

ÂNGELO (Strasburgo)

YEVGENIY PASTUKH (Rukh Lviv)

ELIESSE BEN SEGHIR (Monaco)

ANTON KADE (Basilea)

JOEL ORDONEZ (Bruges)

ROONY BARDGHJI (Copenaghen)

CHRISTIAN MAWISSA (Tolosa)

ADI YONA (Beitar Gerusalemme)

ROGER FERNANDES (Braga)

ONDREJ KRICFALUSI (Teplice)

TIM DREXLER (Hoffenheim)

ABDUKODIR KHUSANOV (Lens)

DARIO OSORIO (Midtjylland)

ISMAEL GHARBI (Losanna)

ANDREY SANTOS (Strasburgo)

JACK HINSHELWOOD (Brighton)

LUCAS NOUBI (Standard Liegi)

CARLOS BORGES (Ajax)

OLIVER BRAUDE (Heerenveen)

CHRISTOPHER BONSU BAAH (Genk)

UMUT TOHUMCU (Hoffenheim)

GABRIEL SLONINA (Eupen)

SIMONE PAFUNDI (Udinese)

LUCAS MINCARELLI DAVIN (Montpellier)

NOAM BEN HARUSH (Hapoel Haifa)